Мужчина погиб при обрушении крыши сарая в Тверской области

Крыша этого сарая обвалилась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Крыша заброшенного сарая обрушилась в деревне Новоильинское Краснохолмского муниципального округа. Как сообщили в СУ СК РФ по Тверской области, при обрушении этой постройки погиб 44-летний мужчина.

- Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.