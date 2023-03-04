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НовостиПроисшествия4 марта 2023 12:06

Мужчина погиб при обрушении крыши сарая в Тверской области

Расследованием происшествия занимаются следователи регионального СУ СК
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Крыша этого сарая обвалилась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Крыша этого сарая обвалилась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Крыша заброшенного сарая обрушилась в деревне Новоильинское Краснохолмского муниципального округа. Как сообщили в СУ СК РФ по Тверской области, при обрушении этой постройки погиб 44-летний мужчина.

- Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.