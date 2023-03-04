Наталья Непряева победила в женском масс-старте на «Чемпионских высотах»

Наталья Непряева с флагом Архангельской области, за которую она выступает на этих соревнованиях. Фото: VK/ Федерация лыжных гонок России

Уроженка Твери Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в женском масс-старте на 30 километров на турнире «Чемпионские высоты», который завершился в деревне Кононовская Архангельской области. Лыжницы соревновались в гонке «классикой».

Спортсменкам предстояло преодолеть дистанцию в 30 км. Непряева лидировала большую часть гонки и уверенно заняла первое место. Спортсменка справилась с дистанцией за 1 час 27 минут 13,7 секунд.

Федерация лыжных гонок России сообщает, что в этот раз спортсменка выступала за Архангельскую область.

СПРАВКА "КП"

Наталья Непряева - одна из самых успешных российских лыжниц, является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области», президент Федерации лыжных гонок Тверской области. На Олимпиаде в Пекине-2022 завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.

В январе 2022 года стала первой российской лыжницей, выигравшей престижные лыжные соревнования "Тур де Ски".

В настоящий момент российским лыжникам не разрешают участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения по решению FIS.