В Тверской области 4 марта коронавирусом заразился 181 человек

Число заболевших в регионе снова пошло в рост. Фото: ПТО

По данным на 4 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 181 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 185 245 человек. 180 485 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 492 360, в том числе за последние сутки – 1376.

2772 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.