В Тверской области ловят пьяных водителей

На дорогах Твери и региона проходит «Контроль трезвости». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В выходные, 4 и 5 марта, инспектора ГИБДД проводят в регионе еженедельное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Рейды традиционно приносят «улов», так в минувшие выходные в областном центре поймали 25 пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторную езду в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Помимо лишения прав, можно получить до двух лет лишения свободы.

Если увидели пьяного за рулём, звоните 112.