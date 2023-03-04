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НовостиОбщество4 марта 2023 7:44

В Тверской области ловят пьяных водителей

На дорогах региона проходит «Контроль трезвости»
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На дорогах Твери и региона проходит «Контроль трезвости».

На дорогах Твери и региона проходит «Контроль трезвости».

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В выходные, 4 и 5 марта, инспектора ГИБДД проводят в регионе еженедельное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Рейды традиционно приносят «улов», так в минувшие выходные в областном центре поймали 25 пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторную езду в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Помимо лишения прав, можно получить до двух лет лишения свободы.

Если увидели пьяного за рулём, звоните 112.