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НовостиОбщество4 марта 2023 7:32

В колонии Тверской области прошел конкурс красоты

Девушки соревновались в домоводстве, творчестве и красоте
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Финалистки конкурса. Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Финалистки конкурса. Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

2 марта в женской исправительной колонии Вышнего Волочка прошел конкурс "Мисс Северная Венеция" среди осужденных. Конкурс традиционный, он приурочен к 8 марта.

В УФСИН по Тверской области сообщают, что конкурс - это в когда событие, конкурсантки тщательно готовятся, продумывают костюмы.

Конкурс проходил в несколько этапов- здесь было и творческое задание, автобиографический рассказ, урок домоводства, была также подготовка новостного сюжета о Волочке. В финале было дефиле.

Титул "Мисс Северная Венеция" завоевала осужденная Анна Ивановец. Девушки также подучили титулы "Вице-Мисс Северная Венеция" и победительницы в номинациях "Мисс Очарование", "Мисс Элегантность", "Мисс Талант", "Мисс Стиль", "Мисс Изобретательность".