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НовостиОбщество4 марта 2023 7:15

В Твери ищут 67-летнюю женщину, которая может нуждаться в медпомощи

Женщину ищут родственники и волонтеры
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Пропавшая Татьяна Гаут может нуждаться в медицинской помощи. Фото: ВПСО «Сова»

Пропавшая Татьяна Гаут может нуждаться в медицинской помощи. Фото: ВПСО «Сова»

3 марта Татьяна Гаут (Колесникова) около 16:30 ушла из дома №79 на Октябрьском проспекте и пропала. Она может нуждаться в медицинской помощи. О старте поисков сообщили волонтёры поискового отряда «Сова».

Примеры пропавшей: рост 170 см, плотного телосложения, темные короткие волосы, глаза зеленые. Одета в куртку болотного цвета, брюки в черно-белую клетку, полусапожки черные, светло-розовую шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8-910-646-34-34 или 112.