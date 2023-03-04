В Твери выбрали лучших учителя и воспитателя

Момент финала конкурса. Фото: администрация Твери

3 марта во Дворце творчества детей и молодежи пошёл муниципальный финал Всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2023» и «Воспитатель года России-2023».

В этом году за звание лучших в профессии боролись 8 учителей и 14 педагогов дошкольного образования.

По результатам конкурсных испытаний первых двух туров были определены четыре финалиста в каждой категории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Твери.

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2023» стала педагог начальных классов МБОУ СОШ № 17 Александра Маматкова, победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2023» стала воспитатель МБДОУ №142 Марина Алексеева, которые будут представлять Тверь на региональных этапах конкурсов.

От имени Главы Твери финалистов поздравила заместитель Главы администрации города Людмила Хоменко:

- Все участники конкурсов продемонстрировали высокий уровень педагогического мастерства, высокой награды достоин каждый. Именно ваше профессиональное сообщество во многом формирует будущее подрастающих поколений тверитян, отвечает за их воспитание и развитие.