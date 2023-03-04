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НовостиОбщество4 марта 2023 5:22

Водитель автобуса в Твери удостоена благодарности Президента РФ

По городским улицам Надежда Чечкина возит пассажиров вот уже 13 лет
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
По городским улицам Надежда Чечкина возит пассажиров вот уже 13 лет. Фото: VK/ Верхневолжское АТП

По городским улицам Надежда Чечкина возит пассажиров вот уже 13 лет. Фото: VK/ Верхневолжское АТП

Надежда Чечкина, водитель автобуса в Твери удостоена награды Президента Российской Федерации.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ей объявлена благодарность.

– Поздравляем Надежду и желаем ей новых профессиональных побед! - пишут на странице в соцсети автотранспортного предприятия.

Уже 13 лет Надежда Чечкина работает водителем, в 2020 году после внедрения новой транспортной модели она прошла переподготовку на категорию D и стала одной из первых женщин-водителей автобуса.

- Надежда Чечкина – образцовый водитель «Верхневолжского АТП». Пассажиры не раз оставляли положительные отзывы о ее работе, а руководство и коллеги очень ценят ее за профессионализм и надёжность, - рассказывают коллеги.

Сообщается, что благодаря своим знаниям и опыту, в случае необходимости, она может заменить водителя на любом из маршрутов Твери.

Она - наставник новых сотрудников на предприятии: всегда готова поделиться знаниями с коллегами.