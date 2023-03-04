Водитель автобуса в Твери удостоена благодарности Президента РФ

По городским улицам Надежда Чечкина возит пассажиров вот уже 13 лет. Фото: VK/ Верхневолжское АТП

Надежда Чечкина, водитель автобуса в Твери удостоена награды Президента Российской Федерации.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ей объявлена благодарность.

– Поздравляем Надежду и желаем ей новых профессиональных побед! - пишут на странице в соцсети автотранспортного предприятия.

Уже 13 лет Надежда Чечкина работает водителем, в 2020 году после внедрения новой транспортной модели она прошла переподготовку на категорию D и стала одной из первых женщин-водителей автобуса.

- Надежда Чечкина – образцовый водитель «Верхневолжского АТП». Пассажиры не раз оставляли положительные отзывы о ее работе, а руководство и коллеги очень ценят ее за профессионализм и надёжность, - рассказывают коллеги.

Сообщается, что благодаря своим знаниям и опыту, в случае необходимости, она может заменить водителя на любом из маршрутов Твери.

Она - наставник новых сотрудников на предприятии: всегда готова поделиться знаниями с коллегами.