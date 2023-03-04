В Тверской области подростка взяли под стражу за разбой

В произошедшем разбираются следователи СУ СК. Фото: СУ СК по Тверской области

В Осташкове арестовали подростка за избиение мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Тверской области.

По версии следствия, 28 января текущего года в общежитии Осташкова произошла драка. Подросток нанес ранее незнакомому мужчине руками и ногами не менее десяти ударов по телу. Кроме того, в августе 2022 года этот несовершеннолетний с двумя другими подростками похитили у знакомого куртку, в карманах которой были деньги.

- Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской в отношении троих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ, ч.2 ст.162 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой), - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Подростка, избившего мужчину, по решению суда взяли под стражу. Ранее в отношении двух других подростков, обвиняемых в совершении разбойного нападения, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие продолжается.