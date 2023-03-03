Пешеход оказался в реанимации в результате ДТП у Политеха в Твери

ДТП произошло на ул. Маршала Конева. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вечером 3 марта в Твери на улице Маршала Конева машина сбила молодого человека. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло на пешеходном переходе около корпуса Тверского государственного технического университета.

Молодого человека в возрасте около 20 лет сбила "Лада Приора" под управлением 73-летнего водителя. Пешеход серьёзно пострадал. Как стало известно, с отрытым переломом обеих ног и черепно-мозговой травмой его срочно доставили в реанимацию.