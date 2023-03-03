В Твери ошибка в государственном реестре едва не лишила семью возможности купить жильё

Из-за технической ошибки семья была снята с учёта на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за технической ошибки в Едином государственном реестре недвижимости семья из Твери в мае 2021 года была снята с учёта УМВД России по Тверской области на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Глава семьи пытался отстоять свои права самостоятельно, но понимания не нашёл, поэтому обратился в прокуратуру.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об отмене решения о снятии семьи с учёта. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, семья заявителя была восстановлена на учёте и единовременную выплату получила.