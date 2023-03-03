В Калининской ЦРБ начал работать врач травматолог-ортопед

Пациенты могут получить практически все виды помощи по данному профилю. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Калининской центральной районной клинической больнице начали оказывать помощь по травматологии и ортопедии. Развёрнуто 17 профильных коек круглосуточного и дневного стационаров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Расширение предоставляемой медицинской помощи стало возможным благодаря тому, что в стены учреждения пришёл новый специалист – врач травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Власов. Он приехал в Тверскую область из другого региона. Теперь пациенты могут получить практически все виды помощи по данному профилю, начиная от современного подхода к лечению переломов и заканчивая сложными ортопедическими операциями.

Всего за прошлый год в Калининскую ЦРКБ устроились на работу 7 врачей – терапевт, хирург, травматолог-ортопед, эндоскопист, два врача приёмного отделения и врач общей практики. В 2023 году в больницу должны прийти ещё 8 новых специалистов, которые обучались в рамках целевого договора.