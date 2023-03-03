Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 12:46

Жителей Тверской области предупредили о возможном ухудшении погоды

В выходные ожидаются сильные снегопады
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области синоптики предупреждают о возможном ухудшении погоды. В ближайшие выходные, 4 и 5 марта, в регионе ожидаются сильные снегопады.

По прогнозу синоптиков, снег пойдет в ночь на субботу и будет идти с перерывами весь день.

Температура воздуха составит -5... 0 градусов. Ветер 5-10 м/с. На дорогах - гололедица.

Водителям следует проявить осторожность при управлении автотранспортом. Пешеходам также следует быть внимательными при передвижении - на тротуарах образуется наледь.