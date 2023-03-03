Жителей Тверской области предупредили о возможном ухудшении погоды

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области синоптики предупреждают о возможном ухудшении погоды. В ближайшие выходные, 4 и 5 марта, в регионе ожидаются сильные снегопады.

По прогнозу синоптиков, снег пойдет в ночь на субботу и будет идти с перерывами весь день.

Температура воздуха составит -5... 0 градусов. Ветер 5-10 м/с. На дорогах - гололедица.

Водителям следует проявить осторожность при управлении автотранспортом. Пешеходам также следует быть внимательными при передвижении - на тротуарах образуется наледь.