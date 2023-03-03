Горсад Твери приглашает гостей на семейный квест и развлекательную программу

Жителей приглашают провести выходные в Горсаду Фото: администрация Твери

Городской сад Твери приглашает жителей города на весеннюю развлекательную программу для взрослых и детей.

4 марта состоится онлайн-квест "Дневной дозор". Участникам предстоит найти спрятанный в саду подарок. Условия будут опубликованы в официальной группе парка.

5 марта в 14:00 на площадке возле туристско-информационного центра начнется семейная развлекательная программа.

- Проведите выходные в Городском саду, чтобы зарядиться солнечным весенним настроением вместе с нами, - приглашает администрация Горсада.