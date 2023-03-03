После застолья в компании мужчин жительница Твери лишилась телефона

Женщина лишилась телефона после вечера в сомнительной компании Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратилась 38-летняя жительница Заволжского района Твери и сообщила, что после застолья с двумя малознакомыми мужчинами лишилась телефона. Ущерб составил 20 000 рублей.

Оперативники опросили соседей и свидетелей, изъяли следы и улики, обследовали места возможного сбыта краденого.

В ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Похищенный телефон он успел сбыть, а деньги потратить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.