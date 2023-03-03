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НовостиОбщество3 марта 2023 12:16

Растительные стерины были обнаружены в молочных продуктах в Тверской области

Пробы были отобраны в школьных столовых и детском саду
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молочные продукты не прошли проверку

Молочные продукты не прошли проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверскую межобластную ветлабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступили образцы молочной продукции, которые вызвали сомнения у инспекторов.

В ходе исследования специалисты выявили, что в составе творога 9%, сыра "Сливочный", молока 3,2% присутствуют растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации состава продукции со стороны производителей.

Пробы были отобраны в школьных столовых и детском саду. Продукты произведены в Московской, Тверской и Саратовской областях.