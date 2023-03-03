Жителей Твери приглашают на весенний мастер-класс в зимний сад Императорского дворца

Участникам расскажут все о растениях из зимнего сада и научат их черенковать Фото: vk.com/tvergallery

4 и 8 марта жителей и гостей Твери приглашают на мастер-классы по черенкованию цветущих растений. Мероприятие состоится в зимнем саду оранжереи Императорского дворца. Участников познакомят с различными видами цветущих растений, которые украшают дворцовый зимний сад, расскажут историю их открытия, распространения, разведения в России, покажут особенности выращивания и способы размножения.

После занятия всем участникам предоставят посадочный материал.

Участие платное. Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Начало сеансов в 12:00, 14:00, 16:00.