В Тверской области под Ржевом заложен камень под строительство храма в память павших о советских воинах

Участие в церемонии приняли Игорь Руденя и епископ Адриан. Фото: ПТО

3 марта, в день 80-летия освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, в деревне Толстиково Ржевского округа был заложен и освящен камень на месте будущего строительства храма. Он будет воздвигнут в память о советских солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в церемонии приняли губернатор Игорь Руденя и епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Глава региона при этом отметил, что основным стержнем нашего народа является вера:

- Сила нашего народа в непреклонности и неизменности веры. Пришел наш черед внести свой вклад в историю. Мы создадим этот храм на века и для многих поколений. Он будет напоминать нашим детям и внукам о необходимости быть достойными своих предков.

Епископ Адриан освятил камень по строительство храма. Фото: ПТО