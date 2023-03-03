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НовостиОбщество3 марта 2023 11:06

В Тверской области судебные приставы взыскали с местной жительницы штраф в 120 000 рублей

Женщина незаконно поставила на учет иностранца и получила уголовное наказание
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину оштрафовали за незаконную постановку на учёт иностранного гражданина

Женщину оштрафовали за незаконную постановку на учёт иностранного гражданина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебным приставом Кимрского районного отделения судебных приставов УФССП России по Тверской области взыскан штраф с местной жительницы в размере 120 000 рублей. Уголовное наказание гражданка получила за незаконную постановку на учёт иностранного гражданина.

Должница была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства.

Во избежание более строгого наказания женщина оплатила штраф в установленный законом срок.

Исполнительное производство в отношении нее окончено.