От Тверской епархии в зону СВО направлено 78 коробок гуманитарной помощи

Для мобилизованных в приходах Тверской области собирают гуманитарную помощь Фото: tvereparhia.ru

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в храмах Тверской епархии продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО.

В конце февраля 78 коробок гуманитарного груза отправлено военнослужащим через Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО".

Для мобилизованных собрали термобелье, носки, нижнее белье, продукты, сладости, средства гигиены, окопные свечи. Воспитанники воскресных школ написали письма солдатам.

В настоящее время необходимы спальные мешки, коврики туристические, перчатки шерстяные и тактические, налобные и обычные фонарики с батарейками, влажные салфетки, нижнее белье, носки х/б, орехи, калорийные батончики, консервы, - сообщает отдел социального служения Тверской епархии.

Помощь принимается в приходах храмов и церквей региона.