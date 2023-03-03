В Зубцовском округе отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Зубцовском округе проходят памятные мероприятия Фото: ПТО

3 марта в Зубцовском муниципальном округе, наряду с Ржевом, проходят памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. 3 марта 1943 года в ходе Ржевско-Вяземской операции частями 30-ой и 31-ой армий оккупанты были изгнаны.

- В памяти нашего народа навсегда сохранится героизм защитников Отечества и сила духа тружеников, восстановивших красоту и богатства родной земли. Город воинской доблести Зубцов - гордость Верхневолжья. Здесь бережно хранят живые страницы нашей истории, - отметил Игорь Руденя в поздравлении, адресованном ветеранам и жителям округа.

Торжественные мероприятия в муниципалитете начались с возложения цветов к обелиску Мемориального комплекса на Московской Горе в Зубцове. На мемориале увековечены имена около 15 тысяч бойцов Красной Армии.

Участие в церемонии возложения цветов приняли председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководство округа, ветераны и почётные граждане, юнармейцы. Среди гостей мероприятия была почётный гражданин Зубцовского района Тамара Некрасова

В образовательных учреждениях округа сегодня проходит Единый урок правды.

В местном Доме детского творчества состоялся смотр часовых Постов Памяти. Также там пройдёт акция «Я выбираю мир!».

В центральной библиотеке имени Беспалова организован информационный день "Мы помним". В 17:00 в доме культуры будет показан художественный фильм о Великой Отечественной войне.

В 21:00 небо над Зубцовом озарит праздничный салют.