Торжества в честь 80-летия освобождения Ржева начались с возложения цветов на мемориале Советскому солдату

Величественный и одновременно скорбный памятник советскому солдату на Ржевском мемориале посвящен всем павшим в ходе Ржевской битвы. Фото: ПТО

3 марта отмечается 80-летия освобождения города воинской славы Ржева от войск нацистской Германии. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов на Ржевском мемориале Советскому солдату.

Красные гвоздики к подножию монументального памятника советскому воину в память о павших возложил и губернатор Игорь Руденя.

В церемонии приняли участие представители органов власти разного уровня, ветераны, делегации из Республик Беларусь и Казахстан, Кыргызской Республики, Якутии, военнослужащие, юнармейцы, жители Верхневолжья.

Первыми цветы в память о павших совестких солдатах к подножию памятника возложли губернатор Игорь Руденя (в центре), епископ Адриан и председатель областного парламента Сергей Голубев. Фото: ПТО

Память красноармейцев, павших под Ржевом, почтили минутой молчания.

- Освобождение Ржева - в числе основополагающих событий Великой Отечественной войны. Благодаря победе наших войск в Ржевско-Вяземской операции фашистские войска были отброшены от столицы. Сегодня мы вспоминаем события 80-летней давности и проводим параллели с современностью. Мы благодарим героев Красной Армии, преемниками которых сегодня являются российские военнослужащие, сражающиеся в рамках специальной военной операции. Мы будем продолжать дело наших дедов и прадедов. Память, которую мы сегодня храним - это дань уважения героям, которые победили нацизм, - сказал в торжественной речи Игорь Руденя.

Ржевская битва, которой называют четыре наступательные операции Красной армии на Ржевско-Вяземском выступе, стала одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.

Операции, неофициально объединенные под названием Ржевская битва, преследовали цель ликвидировать сосредоточение немецкий дивизий на Ржевско-Вяземском плацдарме, не допустив повторного наступления на Москву.

Память о героях, павших в тех ужасных, жесточайших сражениях хранит величественный Ржевский мемориал.

Памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков будут проходить сегодня в течение всего дня.

В 21:00 небо над Ржевом озарит праздничный салют.