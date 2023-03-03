В Твери открылась выставка-продажа картин "Арт-прорыв" Фото: администрация Твери

В большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставка-продажа картин "Арт-прорыв" художественного объединения "Перекресток".

В проекте принимают участие более 60 авторов из Твери, Тверской области, Москвы. Большинство мастеров - выпускники Тверского областного художественного училища им. А.Г. Венецианова.

- В экспозиции представлены работы разных жанров и направлений: живопись, графика, витражи, батик, куклы, игрушки, ювелирные изделия и другие. В течение работы выставки запланирована культурная программа: мастер-классы, творческие встречи, презентации, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Выставка открыта до 26 марта по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 54. Вход свободный.