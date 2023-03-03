К 80-летию со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России опубликовало архивные документы

3 марта исполняется 80 лет со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

3 марта исполняется 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Ржева и Зубцовского района. Город находился в оккупации с 14 октября 1941 года.

Минобороны России к юбилейной дате запускает новый мультимедийный историко-познавательный раздел "На ржевском рубеже славы", основанный на архивных материалах из фондов ЦАМО РФ.

- В нем опубликованы документы, охватывающие весь период боев за город - от первого этапа Московской битвы в октябре 1941 года до ликвидации ржевско-вяземского выступа в марте 1943 года. Среди представленных материалов доклады о результатах боевых действий приказы войскам, оперативные карты, - сообщает Минобороны России в телеграм-канале.