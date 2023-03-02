Игорь Руденя сообщил, когда могут начать восстанавливать Речной вокзал в Твери

Губернатор выступил в прямом эфире Фото: ПТО

В региональном бюджете на 2023-24 годы заложены деньги на реконструкцию Речного вокзала. Об этом в прямом телеэфире 2 марта сообщил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что восстановление визитной карточки Твери процесс очень непростой:

- Речной вокзал - это памятник культуры, чтобы приступить к его реконструкции, нужно пройти множество процедур, вплоть, до решений федерального правительства. Но документы готовятся.

Игорь Руденя выразил надежду, что к лету 2024 года начнутся работы по восстановлению вокзала.

Речной вокзал в Твери был построен в конце 1930-х годов и частично обрушился в ночь 7 на 8 августа 2017 года.