В Тверской области возведут храм в память о погибших советских солдатах в Ржевской битве

В регионе построят церковь в память о погибших в Ржевской битве. Фото: ПТО

2 марта в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что в Ржевском районе будет заложен камень под строительство храма в память о павших советских солдатах в боях на Ржевско-Вяземском выступе в годы Великой Отечественной войны.

Глава региона пояснил, что это инициатива епископа Ржевского и Торопецкого Адриана.

Напомним, что четыре наступательные операции Красной Армии на войска нацисткой Германии на Ржевско-Вязем выступе в 1942-1943 годах нефициально объединены под названием "Ржевская битва".

3 марта отмечается 80-летие освобождение Ржева от немецких войск. Подробности о том, как это было, читайте в статье "КП"-Тверь" с комментариями историка и автора термина "Ржевская битва" Светланы Герасимовой.