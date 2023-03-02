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НовостиОбщество2 марта 2023 18:55

В Тверскую область поступят четыре новых передвижных медицинских комплекса

Это произойдет в этом году
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе уже есть мобильиные медкомплексы.

В регионе уже есть мобильиные медкомплексы.

Фото: ПТО

2 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. Озвучено, что в Верхневолжье в 2023 году поступят четыре новых передвижных медицинских комплекса.

Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Передвижные медицинские комплексы предназначены для поездок по районам и округам и оказания первичной медико-санитарной помощи местным жителям.

Все комплексы оснащены необходимым оборудованием. В него в том числе входят холодильник и шкаф для хранения лекарств, кислородный ингалятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, анализатор для определения уровня гемоглобина крови и уровня глюкозы крови, автоматический дефибриллятор.