Глава Твери встретился с председателем городской Общественной палаты

Алексей Огоньков и Вадим Рыбачук обсудили результаты совместной работы в 2022 году Фото: администрация Твери

Глава Твери Алексей Огоньков встретился с председателем Общественной палаты Твери Вадимом Рыбачуком и обсудил результаты совместной работы в 2022 году, а также итоги визита в город Оршу, куда в конце февраля ездила делегация тверских общественников.

Сотрудничество между Тверью и Оршей продолжается более 10 лет. В 2022 году был подписан договор об установлении побратимских связей, открывший новый этап межмуниципального взаимодействия.

В ходе беседы Алексей Огоньков отметил, что, во многом благодаря активной работе членов палаты, динамично развиваются побратимские связи Твери с Оршей и Гюмри, реализуются важные социальные проекты.

- В ходе встречи обсуждались итоги деятельности Общественной палаты города Твери в 2022 году. Работа проводится по многим значимым направлениям. Это, в частности, участие в обсуждении проектов благоустройства города, профилактика правонарушений, содействие волонтёрским организациям, общественный контроль за реализацией национальных проектов. Отдельной темой для обсуждения стал блок проектов для детей и молодёжи: развитие велодвижения, патриотическое воспитание, образовательные и творческие проекты, - сообщает пресс-служба администрации Твери.