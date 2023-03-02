В Тверской области мужчина украл деньги у несовершеннолетнего

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении мужчины, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

По версии следствия, 12 февраля 2023 года мужчина в квартире своей знакомой в Нелидове, похитил банковскую карту ее несовершеннолетнего сына. Деньги мужчина обналичил в банкомате и потратил.

Устанавливаются обстоятельства преступления.