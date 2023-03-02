Каждый 25-й житель Тверской области - индивидуальный предприниматель

Всего в регионе почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Графика: Тверьстат
В 2022 году из каждой тысячи жителей Тверской области сорок занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью, сообщает Тверьстат. То есть, каждый двадцать пятый житель региона является "ипешником".
На 31 декабря 2022 года в Статрегистре региона насчитывалось почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них пять тысяч было зарегистрировано в течение года - в среднем ежедневно регистрировалось по 14 ИП.
Из ста индивидуальных предпринимателей:
- 39 – занимались торговлей;
-15 – транспортировкой и хранением;
- 7 – строительством,;
- 6 – промышленным производством;
- 5 – операциями с недвижимостью.
По данным статистического ведомства, один индивидуальный предприниматель в среднем обеспечивает занятость одному-двум жителям Тверской области.