Каждый 25-й житель Тверской области - индивидуальный предприниматель

Всего в регионе почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Графика: Тверьстат

В 2022 году из каждой тысячи жителей Тверской области сорок занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью, сообщает Тверьстат. То есть, каждый двадцать пятый житель региона является "ипешником".

На 31 декабря 2022 года в Статрегистре региона насчитывалось почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них пять тысяч было зарегистрировано в течение года - в среднем ежедневно регистрировалось по 14 ИП.

Из ста индивидуальных предпринимателей:

- 39 – занимались торговлей;

-15 – транспортировкой и хранением;

- 7 – строительством,;

- 6 – промышленным производством;

- 5 – операциями с недвижимостью.

По данным статистического ведомства, один индивидуальный предприниматель в среднем обеспечивает занятость одному-двум жителям Тверской области.