В Твери пройдёт первая межрегиональная научно-практическая конференция по лабораторной диагностике

Конференция пройдёт под девизом «Истина микромира - истина диагностики». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 и 15 марта в Твери при поддержке Федерации лабораторной медицины (ФЛМ) пройдёт первая межрегиональная научно-практическая конференция по лабораторной диагностике.

Конференция «AVAEVLAB» состоится в центре имени Аваева. Мероприятие пройдёт под девизом «Истина микромира - истина диагностики».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, на конференцию приедут именитые специалисты: вице - президент Ассоциации "ФЛМ", заведующий лабораторным отделом НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Годков, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики института медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ Татьяна Вавилова, главный внештатный специалист по медицинской микробиологии ЦФО, заведующая центром лабораторной диагностики ГКБ имени Иноземцева Алина Мелкумян и другие эксперты.

В рамках конференции будут работать секции: «Лабораторная диагностика в современных условиях», «Взаимодействие врача клинициста и врача лабораторной диагностики», «Инструменты лаборатории сегодня: Менеджмент. Информатизация. Качество».

Кроме того, пройдёт мастер-класс «Психологические аспекты во взаимодействии «лаборатория микробиологии – клиницист» и «лаборатория – пациент».