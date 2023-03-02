В Тверской области построят детсад, стадион и газопровод в Бежецком районе

В областном правительстве прошло заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Фото: ПТО

В генплане Поречьевского сельского поселения Бежецкого района предусмотрены ряд позитивных изменений на территории. Документ рассмотрен 2 марта в областном правительстве на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям. Его провел губернатор Игорь Руденя.

В рамках генплана предусмотрены создание детского сада и стадиона, а также обустройство пляжа в селе Поречье, реконструкция мостовых сооружений вблизи населенных пунктов Вепрь и Федорово Село.

Порядка 150 га отведено для развития сельскохозяйственного производства. Предусмотрены участки для жилой застройки. Предполагается выделение территорий общей площадью 11,6 га вблизи деревень Кочевино, Хорошево, села Захарино для рекреационных целей.

Запланирована прокладка распределительного газопровода из Бежецка до села Поречье с подключением населенных пунктов Степаньково, Хорошево, Чижово, Дуброва, Воронья Нога.

Документы к проекту генплана доступны на сайте Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области.