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НовостиОбщество2 марта 2023 13:25

Врачи ДОКБ Твери провели профосмотры детей в Запорожской области

В феврале хирурги вернулись из командировки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Хирурги ДОКБ осматривали детей в Запорожской области Фото: vk.com/dokbtver

Хирурги ДОКБ осматривали детей в Запорожской области Фото: vk.com/dokbtver

Врачи ДОКБ Твери вернулись из командировки в зону СВО. С ноября по февраль в составе выездной бригады хирурги больницы проводили профилактические медицинские осмотры детей в Запорожской области.

Врачи Владимир Кузнецов, Александр Казаков и Антон Горшков отправились в командировку добровольно.

- Каждым из них, на протяжении пяти недель проводился прием пациентов, оформлялась медицинская документация, осматривались дети в школах и детских садах. По итогам обследования были сформированы рекомендации по дальнейшему полноценному развитию каждого ребенка, - написала администрация ДОКБ в группе ВК. - Выражаем большую благодарность врачам за их смелость, отвагу и бесценный труд.