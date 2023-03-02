В Твери лодки класса "Дракон" назовут именами выдающихся спортсменов

Лодкам в Твери присвоят имена выдающихся спортсменов и героев СВО Фото: администрация Твери

На заседании комитета по молодежной политике, вопросам культуры и спорта Тверской городской Думы депутаты рассмотрели и подержали инициативу регионального Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" о присвоении лодкам класса "Дракон" имен выдающихся спортсменов.

В преддверии открытия двух гребных баз Твери переданы шесть новых 20-ти местных лодок.

- Есть идея присвоить новым лодкам имена тверских спортсменов, в разные годы ставших победителями и призерами Чемпионатов мира и Олимпийских игр, - рассказал директор Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" Андрей Решетов. - Также мы предлагаем увековечить имена тверичан, удостоенных высоких наград за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции.

Так, одна из лодок будет носить имя летчика Василия Клещенко.

Окончательное решение остается за жителями города. С 3 марта на официальной странице Тверской городской Думы ВК и страницах тверских спортивных сообществ будет проходить голосование.