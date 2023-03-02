Руководитель коммунального предприятия в Калашниково Тверской области оштрафован за плохое содержание дорог

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства по содержанию дорог.

Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение, с которым заключен договор на содержание автомобильных дорог в зимний период , ненадлежащим образом выполнило свои обязательства. На дорогах в поселке Калашниково образовалась колейность, отсутствовали дорожные знаки.

В отношении должностного лица учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей. Нарушения устранены.

Постановление не вступило в законную силу.