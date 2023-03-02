Руководитель коммунального предприятия в Калашниково Тверской области оштрафован за плохое содержание дорог

Проверку провела прокуратура
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства по содержанию дорог.
Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение, с которым заключен договор на содержание автомобильных дорог в зимний период , ненадлежащим образом выполнило свои обязательства. На дорогах в поселке Калашниково образовалась колейность, отсутствовали дорожные знаки.
В отношении должностного лица учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей. Нарушения устранены.
Постановление не вступило в законную силу.