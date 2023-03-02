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НовостиОбщество2 марта 2023 12:30

В Твери инспекторы ГИБДД растонировали 12 автомобилей

В городе проходит рейд "Техрегламент"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
12 водителей оштрафованы за тонировку Фото: УГИБДД России по Тверской области

12 водителей оштрафованы за тонировку Фото: УГИБДД России по Тверской области

1 марта в Твери на площади Гагарина инспекторы ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Техрегламент".

Сотрудники ДПС останавливали автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор, а также автомобили с изменениями в конструкции.

За время рейда составлено 16 административных материалов из них 12 за тонировку. Один водитель-нарушитель был доставлен в Московский отдел полиции.