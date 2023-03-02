Игорь Руденя поздравил жителей Нелидовского городского округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В память о павших за Родину красноармейцах был воздвигнут мемориал Фото: ПТО

2 марта отмечается 80-летие освобождения Нелидовского района от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой руководство и жителей городского округа поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Эта дата всегда будет одной из важнейших в истории муниципалитета. Воины Красной армии при поддержке партизан изгнали ненавистного врага с нелидовской земли, чтобы строить мирную жизнь. Легендарное поколение победителей оставило нам в наследство несгибаемую силу духа. Сегодня жители нелидовской земли вносят свой вклад в борьбу с нацизмом, отстаивают суверенитет нашей страны, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Поселок Нелидово немцы захватили 8 октября 1941 года. На нелидовской земле погибло более 8500 советских воинов. Свыше 4000 нелидовцев не вернулись с фронта.

В 1985 году в память о павших за Родину красноармейцах был воздвигнут мемориал в деревне Карпово, где покоится прах более тысячи солдат и офицеров.