В Твери определили лучшую школьную столовую Фото: администрация Твери
В Твери подведены итоги муниципального конкурса "Лучшая школьная столовая", участие в котором приняли 11 общеобразовательных учреждений города.
Победителями стали три общеобразовательных учреждения: тверская гимназия №8, многопрофильная гимназия №12 и тверской лицей.
- Жюри оценивало безопасность и качество продукции, оснащение пищеблоков, творческий подход при оформлении столовых, вкусовые качества готового блюда, кулинарное мастерство поваров и работу по формированию у детей культуры здорового питания, - сообщает пресс-служба администрации Твери.
В рамках конкурса был определен лучший повар школьной столовой - 2023. Победителем стал заведующий производством тверской гимназии №8 Павел Ильин.
По итогам конкурсных состязаний, ряд участников были отмечены в следующих номинациях:
- "Лучший кулинарный шедевр» - повар школьной столовой МОУ СОШ №50 Николай Курочкин.
- "Поварское дело не ремесло, а искусство" - повар школьной столовой МОУ СОШ № 20 Лейсан Гиззатулина.
- "Гармония вкуса" - повар школьной столовой МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" Екатерина Евдокимова.
- "За верность профессии" - повар школьной столовой МОУ СОШ №7 Зайде Иванова.
- "Точность - вежливость поваров" - повар школьной столовой МОУ "Тверской лицей" Мария Гусева.
- "За лучшее эстетическое оформление блюда" - повар школьной столовой МОУ "Многопрофильная гимназия № 12" Александр Воропаев.