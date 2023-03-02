В Твери определили лучшую школьную столовую Фото: администрация Твери

В Твери подведены итоги муниципального конкурса "Лучшая школьная столовая", участие в котором приняли 11 общеобразовательных учреждений города.

Победителями стали три общеобразовательных учреждения: тверская гимназия №8, многопрофильная гимназия №12 и тверской лицей.

- Жюри оценивало безопасность и качество продукции, оснащение пищеблоков, творческий подход при оформлении столовых, вкусовые качества готового блюда, кулинарное мастерство поваров и работу по формированию у детей культуры здорового питания, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

В рамках конкурса был определен лучший повар школьной столовой - 2023. Победителем стал заведующий производством тверской гимназии №8 Павел Ильин.

По итогам конкурсных состязаний, ряд участников были отмечены в следующих номинациях:

- "Лучший кулинарный шедевр» - повар школьной столовой МОУ СОШ №50 Николай Курочкин.

- "Поварское дело не ремесло, а искусство" - повар школьной столовой МОУ СОШ № 20 Лейсан Гиззатулина.

- "Гармония вкуса" - повар школьной столовой МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" Екатерина Евдокимова.

- "За верность профессии" - повар школьной столовой МОУ СОШ №7 Зайде Иванова.

- "Точность - вежливость поваров" - повар школьной столовой МОУ "Тверской лицей" Мария Гусева.

- "За лучшее эстетическое оформление блюда" - повар школьной столовой МОУ "Многопрофильная гимназия № 12" Александр Воропаев.