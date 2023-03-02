Осужденные ИК в Тверской области сыграли в хоккей в валенках

Осужденные ИК сыграли в хоккей в валенках Фото: УФСИН России по Тверской области

Осужденные в Тверской области сыграли в хоккей в валенках с мячом. Турнир проходил в ИК-10.

За победу в турнире боролись сборные команды осужденных ИК-1, ИК-4, ИК-6, ИК-7, ИК-9 и ИК-10 УФСИН России по Тверской области.

Матчи состояли из двух периодов по 10 минут. Победившие команды проходили в финальную часть турнира для борьбы за призовые места.

Победителями турнира стала команда осужденных ИК-7, второе место заняла команда осужденных ИК-4, третье - команда осужденных ИК-1.

Все победители получили поощрения.