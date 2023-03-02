2 марта состоится прямой эфир с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени

Игорь Руденя выступит в прямом эфире Фото: ПТО

2 марта на телеканале "Россия 24" Тверь состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Глава региона расскажет о ключевых направлениях работы правительства Тверской области по реализации положений послания президента России.

Озвучит перспективы работы предприятий Верхневолжья для обеспечения технологического и продовольственного суверенитета страны; планы по вводу новых социальных объектов в регионе, реставрации музеев и объектов культурного наследия, ремонту дорог.

Традиционно прозвучат вопросы от телезрителей.

Начало прямого эфира в 21:00.