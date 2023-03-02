2 марта состоится прямой эфир с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени

Игорь Руденя выступит в прямом эфире
Фото: ПТО
2 марта на телеканале "Россия 24" Тверь состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.
Глава региона расскажет о ключевых направлениях работы правительства Тверской области по реализации положений послания президента России.
Озвучит перспективы работы предприятий Верхневолжья для обеспечения технологического и продовольственного суверенитета страны; планы по вводу новых социальных объектов в регионе, реставрации музеев и объектов культурного наследия, ремонту дорог.
Традиционно прозвучат вопросы от телезрителей.
Начало прямого эфира в 21:00.