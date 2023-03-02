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НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:38

В Тверской области при пожаре в деревенском доме погиб мужчина

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре в частном доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре в частном доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружении в ходе тушения пожара в деревенском доме тела мужчины, 1978 года рождения.

ЧП произошло в деревне Горка Сонковского района.

Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Назначены пожарно-технические экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.