В Тверской области при пожаре в деревенском доме погиб мужчина

При пожаре в частном доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружении в ходе тушения пожара в деревенском доме тела мужчины, 1978 года рождения.

ЧП произошло в деревне Горка Сонковского района.

Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Назначены пожарно-технические экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.