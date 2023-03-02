Жителя Тверской области осудили за долги по алиментам

Житель Тверской области задолжал по алиментам 35 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом предстал житель Твери, которого обвинили в неуплате алиментов на содержание ребенка.

Ранее мужчина по той же причине привлекался к административной ответственности и вновь на протяжении 4 месяцев не платил алименты на содержание своего девятилетнего сына. Задолженность составила 35 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев условно.

Приговор не вступил в законную силу.