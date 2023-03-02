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НовостиОбщество2 марта 2023 7:32

Жителя Тверской области осудили за долги по алиментам

Мужчина получил 10 месяцев исправительных работ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Тверской области задолжал по алиментам 35 000 рублей

Житель Тверской области задолжал по алиментам 35 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом предстал житель Твери, которого обвинили в неуплате алиментов на содержание ребенка.

Ранее мужчина по той же причине привлекался к административной ответственности и вновь на протяжении 4 месяцев не платил алименты на содержание своего девятилетнего сына. Задолженность составила 35 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев условно.

Приговор не вступил в законную силу.