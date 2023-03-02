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НовостиОбщество2 марта 2023 7:00

Сотрудники Тверского перинатального центра передали гуманитарную помощь в зону спецоперации

Были собраны личные вещи, комплекты специальной одежды и лекарства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники Перинатального центра собрали гуманитарную помощь Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Перинатального центра собрали гуманитарную помощь Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной в пятый раз отправили гуманитарную помощь российским военным в зону СВО.

- В качестве гуманитарной помощи были собраны вещи личной необходимости, комплекты специальной одежды. Также были переданы стойки для капельниц и лекарственные средства для военного госпиталя, - сообщила администрация Перинатального центра в соцсети.

Все вещи были закуплены на личные средства коллектива центра.