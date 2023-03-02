В магазинах Ржева продавали сливки со стеринами

В молоке и сливках обнаружили стерины Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проверены образцы питьевых сливок 10% (производство - Кемеровская область - Кузбасс) и цельного молока жирностью от 3,4% до 4,0% (производство - Московская область).

Пробы были отобраны в одном из магазинов Ржева.

По результатам исследований установлено, что в составе молочных продуктов присутствуют растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.