В магазинах Ржева продавали сливки со стеринами

В молоке и сливках обнаружили стерины
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проверены образцы питьевых сливок 10% (производство - Кемеровская область - Кузбасс) и цельного молока жирностью от 3,4% до 4,0% (производство - Московская область).
Пробы были отобраны в одном из магазинов Ржева.
По результатам исследований установлено, что в составе молочных продуктов присутствуют растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции.
Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.