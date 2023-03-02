В Тверской области браконьеры подстрелили двух лосей

Госинпекторы выявляют нарушения правил охоты Фото: Минприроды Тверской области

Госинспекторы в ходе обследования охотничьих угодий выявили факты незаконной добычи лосей.

21 февраля - на территории охотничьего хозяйства НП "Спортивно-рыболовный клуб "Зуевка" Конаковского района вблизи деревни Глинники и 23 февраля - на территории Лихославльского округа в районе деревни Ветчина Толмачевского сельского поселения.

- Задержаны двое подозреваемых, у которых изъято оружие. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия, - сообщили в Минприроды региона.

Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области продолжает проверочные выезды с целью выявления нарушений правил охоты.