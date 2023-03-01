Гранитные валуны из Твери и Ржева станут частью мемориального комплекса в Подольске

Тверь и Ржев присоединились к участникам народного проекта "Сад камней Памяти и Славы" Фото: администрация Твери

Тверь и Ржев присоединились к участникам народного проекта "Сад камней Памяти и Славы" в подмосковном Подольске. Мемориальный объект создается с 2017 года.

Цель проекта к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне собрать в одном месте информацию обо всех Городах-героях и Городах воинской славы. Идея принадлежит инициативным жителям Подольска.

На территорию привезены валуны из 36 городов России и Беларуси - от Мурманска до Севастополя, от Брестской крепости до Владивостока.

На все камни - экспонаты сада - наносится QR-код, при помощи которого посетители могут узнать об истории того города, откуда прибыл этот камень.

Тверь в саду будет представлять гранитный валун, извлеченный вблизи Московского шоссе, где в декабре 1941 года проходили ожесточённые бои за освобождение города.

Камни отправлены в Московскую область, их установка и торжественное открытие в рамках Сада камней Памяти и Славы будет приурочено к 80-й годовщине освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. Дата отмечается 3 марта.