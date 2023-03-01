У руководителя УМВД России по Тверской области появился новый заместитель

Полковник полиции Андрей Иванов Фото: УМВД России по Тверской области

Руководитель УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев представил руководящему составу ведомства нового заместителя. На должность назначен полковник полиции Андрей Иванов. Он будет курировать кадровое направление.

- Андрей Эдуардович начал службу в органах внутренних дел 30 лет назад участковым инспектором милиции, трудился на различных должностях, в том числе руководящих, более пяти лет руководил Отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД, с декабря 2016 года возглавлял Управление по вопросам миграции, - сообщает пресс-служба ведомства.

Генерал-майор полиции Сергей Камышев определил первоочередные задачи и пожелал Андрею Иванову успехов в работе.