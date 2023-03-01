Иностранный агент, уехавший из Твери, объявлен в федеральный розыск

Данный случай является первым подобным прецедентом в России. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Уроженец Твери Артём Важенков* стал первым в РФ иноагентом, которого объявили в федеральный розыск. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил ТАСС правозащитник Павел Чиков, данный случай является первым подобным прецедентом в России.

"Уголовное дело возбуждено в отношении Важенкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Согласно имеющейся информации, он на авиатранспорте пересек государственную границу РФ, убыл в город Ереван, откуда не возвращался, в связи с чем объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск", - пояснили в Московском районном суде Твери.

Сам Важенков активно ведёт соцсети, судя по последним фото - находится в Европе.

«Разыскивается особо опасный преступник! Внимание! Будьте осторожны! Если увидите, звоните по указанным телефонам», - так на своей странице в соцсети он прокомментировал информацию об объявлении в розыск.

*внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов