В Тверской области открыли свыше 80 первичных отделений «Движения первых»

На совещании. Фото: ПТО

В регионе открыто 84 первичных отделения объединения детей и молодежи «Движение первых», в том числе в Твери, Калининском, Конаковском и Кувшиновском районах, Ржеве и Ржевском округе. На сайте движения зарегистрировано почти 4 тысячи пользователей из Верхневолжья.

Организация создана по инициативе самих представителей подрастающего поколения и при поддержке Президента России.

1 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам обеспечения работы движения в регионе.

- Ожидается, что в деятельность «Движения первых» лишь за первый год его существования будут вовлечены более 34 тыс. представителей подрастающего поколения региона, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В основу деятельности регионального отделения вошли 12 направлений: патриотизм и историческая память, волонтерство, труд и профессия, здоровый образ жизни, спорт, культура и искусство, образование, наука и технологии, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия, экология и охрана природы.

В 2023 году «Движение первых» планирует провести около 500 региональных и муниципальных мероприятий, в том числе форумов, слетов, квестов и лагерей актива.