В Тверской области ровесницей века стала жительница Кимрского района

Антонина Дмитриевна Кулакова. Фото: ПТО

1 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Дмитриевне Кулаковой. С юбилеем жительницу города Кимры поздравил губернатор Игорь Руденя.

- У Вас за плечами - долгий доблестный путь трудовых свершений на благо Родины. В годы Великой Отечественной войны вместе с миллионами граждан нашей страны Вы отдавали все для фронта, для Победы. В мирное время Вы внесли свой вклад в создание великой державы, - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Антонина Дмитриевна родилась в деревне Скулино Кимрского района. В годы войны она рыла окопы под Погорелым Городищем вблизи Калинина, работала на лесозаготовках, добывала торф.

В послевоенное время работала в колхозе «Путь к коммунизму», на Кимрском торфопредприятии, фабрике «Красная звезда», хлебоприёмном предприятии.

Антонина Дмитриевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»